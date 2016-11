FOTO: Ups, le kaj bo rekel slavni očka?

Demi Moore in Bruce Willis sta svoje tri hčerke očitno vzgajala v precej svobodomiselnem duhu. Scout LaRue (25) se je pred dvema letoma v New Yorku sprehajala zgoraj brez, najstarejša Rumer (28) pa je posnela fotografije, na katerih je razgaljena. Po njunih stopinjah gre tudi najmlajša, 22-letna Tallulah, ki je pred kratkim objavila fotografijo, na kateri razkazuje prsi. Fotografije, ki jih je posnel Tyler Shields, bodo objavljene v knjigi Provocateur.

»Obožujem to! Prsi ne bi smele biti cenzurirane, toda kljub temu …« je zapisala najmlajša hči slavnih igralcev. Dvaindvajsetletnica na fotografijah kadi, na enem od posnetkov pa ima v hlačkah roko. Tallulah pa ni le najmlajša, temveč tudi najbolj težavna hči, saj je pred kratkim priznala, da je imela težave z depresijo in da se je zdravila zaradi odvisnosti od alkohola in mamil.

»Sama sebi sem se zdela ogabna. Mislila sem, da sem popolnoma neprivlačno človeško bitje,« je priznala in dodala, da se počuti veliko bolje, odkar se je prijavila na zdravljenje.