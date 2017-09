FOTO: Umrla je legenda

Ustanovitelj znamenite erotične revije Playboy Hugh Hefner, ki je pripeljal goloto v prevladujočo ameriško popularno kulturo, je v sredo umrl, so sporočili iz revije. Star je bil 91 let.

Od življenja se je poslovil po naravni poti na svojem domu na Beverly Hillsu v znamenitem dvorcu Playboy, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Meje spolnosti

Hefner je z ustanovitvijo ikonske revije leta 1953 ustvaril blagovno znamko, ki je premikala meje javnosti v odnosu do spolnosti. Preživel je tako spolno revolucijo, za katero se je vztrajno boril, kot tudi številne lepotice, ki jih je razgalil na sredinskih straneh svoje revije.

Z lepoticami je bil obkrožen vse življenje, do konca. Tudi v poznih letih je še vedno zahajal v nočne klube. Kot je dejal, ga je to ohranjalo mladega tako v spalnici kot zunaj nje.

Bil je nosilec in ikona Playboyevega imperija, ki se je v javnosti večinoma pojavljal v svileni pižami, a je bilo to zanj v očeh javnosti ne le sprejemljivo, ampak nekaj povsem normalnega.

Oglasil se je sin

»Moj oče je živel izjemno življenje kot medijski in kulturni pionir. Bil je glas, ki nas je vodil skozi nekaj najpomembnejših družbenih in kulturnih gibanj našega časa, zagovornik svobode govora, družbenih pravic in spolne svobode,« je sporočil njegov sin Cooper Hefner, eden direktorjev Playboya.

»Ustvaril je slog življenja in etos, ki je v središču blagovne znamke Playboy, ene najbolj prepoznavnih in vzdržljivih v zgodovini,« je še dodal Hefnerjev sin.