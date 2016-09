FOTO: Ulala, le kaj bo na vso to goloto porekel slavni očka?

Noah in njegovo dekle. Foto: Profimedia

Kakršen oče, takšen sin, pravijo. No, mladi didžej Noah Becker gre zagotovo po stopinjah svojega slavnega očeta, nekdanjega teniškega igralca Borisa Beckerja, ki je bil znan kot velik ljubitelj žensk.

Paparaci so ga ujeli na plaži z mlado rdečelasko med ljubkovanjem njenih dojk. Par se je pozneje ohladil v morju in videti je, da sta imela golobčka dober razlog za to …