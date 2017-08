FOTO: Ukradli fotografije zvezdnice: njena »šiška« vsem na ogled

Zvezdniki so v strahu. Kdo je naslednji ali naslednja? Po objavi fotografij smučarke Lindsey Vonn in golfista Tigerja Woodsa , javnost že ima odgovor. Na spletu so se namreč pojavile fotografije gole Nicole Scherzinger, nekdanjega dekleta formulaša Lewisa Hamiltona. Med drugimi je tudi fotografija mednožja oblinaste 39-letnice. Svetovno znana pevka in plesalka ni potrdila, da so fotografije pristne.

Poleg omenjenih dveh, naj bi bila žrtev urnih računalničarjev tudi Miley Cyrus.