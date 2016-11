FOTO: Twitter ponorel: objavili fotografijo golega Billa Clintona z ljubimko?!

Po porazu, ki ga je doživela na ameriških predsedniških volitvah, bo morala Hillary Clinton morda prestati še enega. Na twitterju se je namreč pojavila fotografija, na kateri naj bi njen mož Bill popolnoma gol sedel na postelji in izredno užival v masaži prsate blondinke.

O fotografiji kroži mnogo govoric, med drugim tudi ta, da je ponaredek, ki ga je ustvaril umetnik. Mnogi uporabniki so že pripomnili, da upajo, da je res tako, ker da Hillary ne privoščijo še enega razočaranja.

dirty bill naked is this the girl in the other pic??? pic.twitter.com/0CaW7n8Fbc