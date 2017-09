FOTO: Tu je dokaz! Očitno se je Putin na skrivaj poročil

Ruska gimnastičarka Alina Kabajeva, ki naj bi imela že več let romantično razmerje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ponovno buri duhove. Tokrat je pokazala novo pridobitev, potem ko se je na njenem prstancu svetlikal bleščeč prstan. Domneve nekaterih svetovnih medijev so jasne – gre za poročni prstan. Tako bi s Putinom svojo vsaj deset let trajajočo skrivno ljubezensko zvezo končno kronala tudi s poroko.

Spomnimo, Alina je najbolj znana Putinova ljubica. Zaradi lepe in uspešne športnice naj bi Putinov prvi zakon z ženo Ljudmilo leta 2014 razpadel. Prvi mož Rusije naj bi bil nad športno lepotičko vse do danes popolnoma očaran. Še več, z njo naj bi imel tudi dva otroka, sina in hčer.