FOTO: Trikrat je že dedek, zdaj je otroka naredil 26-letnici

Znani igralec Mel Gibson (61), ki je s svojim zakonom z Oksano Grigorievo zaradi domnevnega družinskega nasilja dvignil nemalo prahu, pričakuje otroka. To bo njegov deveti otrok, ki jih ima z dvema različnima ženskama. Prvorojenko je dobil leta 1980, in sicer je šlo po podatkih Wikipedie za deklico Hannah, ki danes šteje 37 let. Ta je bila plod ljubezni z Robyn Denise Moore, s katero ima še šest fantov. Osmega otroka je dobil v zakonu z Grigorievo.

Trikratni dedek zdaj devetega otroka pričakuje s 26-letno Rosalind Ross.