FOTO: Toliko je stala poroka Pippe Middleton

Angleško podeželje, čudovita oprava, visoki gostje, program in dekoracija – Pippa Middleton (33), ki je zadnji konec tedna končno zakorakala pred oltar z milijarderjem Jamesom Matthewsom (40), ni ničesar prepuščala naključju. In koliko sta stala veličastni pročni obred in zabava, s katerima naj bi nevesta, tako se govori, poskušala tekmovati s poroko starejše sestre Kate s princem Williamom leta 2011?



Nevestina obleka: 80.000 evrov



Pippa je prisegla večno zvestobo v čudoviti, snežno beli opravi s podpisom modnega oblikovalca Gilesa Deacona. Po mnenju poznavalcev je za čipkasto kreacijo z odprtim hrbtom odštela okoli 80.000 evrov, a precej manj kot Kate – cena njene obleke je presegla vrtoglavih 400.000 evrov.



Catering: 75.000 evrov



Več kot 350 gostov je uživalo v izbranih jedeh enega od vrhunskih britanskih ponudnikov cateringa. Za blagostanje brbončic izbirčnih povabljencev naj bi skrbelo okoli 15 chefov, ki so med drugim pripravili več kot 2000 kanapejev z izbranimi vrhunskimi britanskimi specialitetami.



Pijača: 20.000 evrov



Tako kot jedače ni smelo zmanjkati niti pijače. Da se taka sramota ne bi zgodila, je Pippa za poroko med drugim naročila 233 steklenic šampanjca prestižne znamke, kar jo je menda stalo okoli 10.000 evrov oziroma polovico celotnega proračuna, namenjenega pijači.



Cvetje: 18.000 evrov



Ker je poročno slavje potekalo na vrtu, so morali cvetličarji poleg cerkve in miz okrasiti tudi poročne šotore. Prestižna cvetličarna Lavender Green, ki je poskrbela tudi za poročni šopek, je po ocenah poznavalcev v žep pospravila okoli 18.000 evrov.



Seštevek: 800.000 evrov



Z glasbenimi vložki, zabavnim programom za otroke, hrano, pijačo, s cvetjem in z vsem, kar spada k poroki, naj bi Pippo slavje stalo okoli 800.000 evrov. To pa je še vedno prava malenkost v primerjavi s poroko njene sestre, za katero so leta 2011 porabili okoli 34 milijonov evrov – večino denarja je šlo za varnostne službe.

Neposlušni stric



Čeprav so morali vsi svatje obljubiti, da utrinkov s poroke ne bodo objavljali na družabnih omrežjih, se Pippin stric Gary Goldsmith tega ni držal. Pridno je komentiral dogajanje ter objavil nekaj fotografij sebe in hčerke Tullulah na dogodku in s tem pošteno razjezil svojo družino. Pozneje se je razvedelo, da sta bila s hčerko povabljena le na obred, ne pa tudi na zabavo, kar ga je nemara napeljalo k neposlušnosti.

