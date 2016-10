FOTO: Tega niso pričakovali: Kate Middleton šokirala javnost

Čeprav je del kraljeve družine, je Kate Middleton znova dokazala, da se brez težav vključi med navadne smrtnike. Namesto da bi letela z zasebnim kraljevim letalom, se je tokrat odločila potovati s komercialnim letom skupaj z ostalimi potniki.

Ob vsesplošnem presenečenju potniki niso mogli verjeti svojim očem. Vseeno so se nato toliko pomirili, da so lahko vzeli v roke mobilnike in poslikali neobičajni prizor.

Vojvodinja se je namreč, tako poročajo britanski mediji, vračala z Nizozemskega v London. To je bilo njeno prvo samostojno službeno potovanje v tujino, kjer se je srečala z nizozemskim kraljem Willemom-Alexandrom.

