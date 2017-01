FOTO: Takšne ne poznamo: tako se je zakrila pevka

Vse bolj priljubljena hrvaška pevka Lana Jurčević je novo leto dočakala daleč od interneta. »Evo me, na drugem koncu sveta. Kasneje se javljam, ker ni bilo interneta, elektrike, ničesar … Želim vam prečudovito 2017. Poljubček iz Sahare,« je zapisala pod fotografijo. Lana je novo leto dočakala v Maroku.

Lana, ki je pogosto izzivalno in pomanjkljivo oblečena, je bila tokrat povsem zakrita, na glavi je nosila turban in si pokrivala usta. Razlog za to je bil najverjetneje saharski pesek.