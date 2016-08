FOTO: Tako seksi noge ima slavna 60-letnica

Kim Cattrall, ki jo večina pozna kot promiskuitetno Samantho iz ameriške televizijske serije Seks v mestu, je pred nekaj dnevi slavila svoj 60. rojstni dan. Ena najbolj provokativnih in seksi ameriških igralk svojih let ne skriva in se veseli, da je zakorakala v sedmo desetletje življenja. Staranja se ne boji, prav tako nima strahu pred tem, da bi ostarela sama. Kim namreč kljub številnim zvezam ob sebi trenutno nima moškega.

Povedala je, da ni običajna samska ženska, saj je prišla v leta, ko natančno ve, kaj hoče in česa ne, kaj je pripravljena sprejeti in česa ne. Dodala je še, da je trenutno »romantično upokojena«. Igralka je bila v preteklosti trikrat poročena, med 1977 in 1979 z Larryjem Davisom in med 1982 in 1989 z Andrejem J. Lysonom, s katerim je živela v Frankfurtu, zato Kim tekoče govori nemško. Njen zadnji zakon z Markom Levinsonom je trajal šest let. Skupaj sta napisala knjigo o ženskem orgazmu. Cattrallova je sicer rojena v Liverpoolu in ima nemško ter kanadsko državljanstvo, ameriškega ne. Nekoč je povedala, da ima rada Ameriko in New York, a ne bo pozabila, kdo je. »Nisem Američanka,« je dodala.

Sicer pa igralka brez dlake na jeziku govori tudi o tem, zakaj ji nikoli ni bilo usojeno postati mati. Jezi jo, da jo javnost zaradi tega, ker nima otrok, predalčka. Nekoč je povedala, da se ji zdi beseda »childless« (brez otrok, op. p.) zelo žaljiva, saj meni, da beseda less pomeni, da je nekaj manj od žensk, ki so rodile.