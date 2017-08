FOTO: Tako razvratne so bile udeleženke šova

Golota in alkohol sta včasih vse, kar današnja mladina potrebuje za dobro zabavo. Predvsem pa to velja za otroke bogatih ali tiste, ki si denar na tak ali drugačen način služijo sami. Paparaci za njimi še posebej radi oprezajo.

Tokrat so na žurerskem otoku Ibiza v svoje objektive ujeli Chloe Paige, Havvo Rebke in Louiso Johnson, tekmovalke britanskega X Factorja iz 2015, ki so se na terasi apartmaja sončile zgoraj brez, se med seboj dotikale in poljubljale. Še posebej razposajena je bila 19-letna zmagovalka omenjenega šova Louisa, kmalu pa sta se njenemu predrznemu početju pridružili še prijateljici …

Preverite v galeriji.