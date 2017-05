FOTO: Tako ljubka je princeska

Vojvodinja Cambriška Catherine je že večkrat dokazala, da je spretna s fotografskim objektivom. Ob drugem rojstnem dnevu princese Charlotte je Kensingtonska palača na twitterju objavila fotografijo prikupne deklice.

Odkar so Britanci nazadnje videli malo Charlotte, so ji znatno zrasli lasje. Deklica je postala prava mala dama, ki je že znana po svojem odločnem značaju. S svojo navihanostjo in raziskovalnim duhom naj bi že povzročala težave. Ob nedavnem obredu v cerkvi je namreč glasno protestirala in jasno pokazala, da ji sedenje na klopi ni najbolj pogodu. Le kdo bi ji zameril ...

The Duke and Duchess are delighted to share a new photograph of Princess Charlotte to mark her second birthday tomorrow pic.twitter.com/0Xftc3EFPz — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 1 May 2017