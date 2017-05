FOTO: Ta lepotec bo zamenjal gorskega zdravnika

Gledalci so si na Pop TV že lahko ogledali zadnji del izjemno uspešne desete sezone Gorskega zdravnika, zdaj pa za vse ljubitelje čudovite pokrajine in napetih zgodb na male zaslone prihaja kultna, a prenovljena serija Gozdarska hiša Falkenau.

Vsi se spomnimo gozdarja Martina Rombacha in zapletov z njegovo družino sredi bavarskih gozdov. Po slovesu družine Rombach pa se zgodba ni končala. Z novo sezono je serija Gozdarska hiša Falkenau doživela popolno prenovo. Osrednji lik je postal gozdar Stefan Leitner, nekdanji kanadski ranger in vdovec, čigar starši so zdomci iz bavarskega mesta Küblach. Po mnogih letih se s 15-letno hčerko vrne v domači kraj z namenom, da proda hišo staršev.

Tam se prijavi na prosto delovno mesto območnega gozdarja. Zaposleni in gozdarski delavci se morajo tako privaditi na novega šefa, oče in najstniška hčerka pa sprijazniti z življenjem v Nemčiji. Stefan kmalu spozna zdravnico Sonjo, ki ima dva otroka iz prejšnjega zakona in v katero se hitro zaljubi. Tako vsi skupaj obrnejo novo poglavje v gozdarski hiši Falkenau.