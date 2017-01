FOTO: Sveže hollywoodske ljubezni: (pre)hitro so si našli nove

Za Hollywood ni nič neobičajnega, da v njem hitro vzklijejo nove simpatije. Paparaci imajo vedno polne roke dela, v zadnjem času pa so še posebej pozorni na sveže zaljubljene zvezdnike.



Po dveh mesecih



Po burnem razhodu od multimilijonarja Jamesa Packerja si je Mariah Carey omislila mlajšega ljubimca, 33-letnega Bryana Tanako. Kot kaže, so bili Packerjevi sumi, da se med njima nekaj plete, povsem upravičeni, saj nista minila niti dva meseca od razdrte zaroke, pa se je Mariah že vrgla v plesalčev objem.





Spet mlajši



Mlajšega si je tudi tokrat omislila Jennifer Lopez. Po razhodu od Casperja Smarta je zdaj v zvezi z glasbenim kolegom Drakom, ki se je pred kratkim razšel s pevko Rihanno. Da se rada pogledata, je postalo jasno, ko sta v decembru na družabnih omrežjih objavila nekaj skupnih fotografij, zadnje dni pa so ju paparaci ujeli tudi med zmenkom.





Od manekenke k pevki



Pravo navdušenje med oboževalci pa so povzročile fotografije objete Selene Gomez in kanadskega pevca The Weeknda. Glasbenik se je šele pred kratkim razšel z dolgonogo lepotico Bello Hadid, Selena pa je očitno končno in dokončno prebolela Justina Bieberja.





Iz prve vrste



Sveže in srečno zaljubljena je tudi Demi Lovato. Srce se ji je ogrelo za postavnega rokoborca Guilherma 'Bombo' Vasconcelosa. Demi so ujeli celo na eni izmed njegovih nedavnih borb, ko ga je spremljala iz prve vrste in navdušeno navijala ob njegovi zmagi.





Molčita



Joe Jonas velja za pravega lomilca najstniških src, a zadnje čase so ga že večkrat opazili z roko v roki s Sophie Turner, zvezdnico priljub-ljene serije Igra prestolov, v kateri igra vlogo Sanse Stark. Zaljubljenca o zvezi ne govorita, a so fotografije sprehodov z roko v roki dovolj zgovorne.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«