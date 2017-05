FOTO: Suknjič Melanie je tako drag, da se je mnogim zavrtelo v glavi

#DolceGabbana for #FLOTUS! Incredible look!! 3D Floral Jacket ($51k) http://shopstyle.it/l/C4r, Miss Dea clutch, jacquard sheath & pumps. IDs from @heavenqrf! #MelaniaTrump #Melania #dgwomen #Melania #trump #MelaniaTrump #instastyle #instafashion #fashionblogger #FirstLady #FLOTUS #firstladymelania #flotusmelania #whitehouse #whitehousewardrobe #womenwhowork #powerofthefirstlady #firstladymelaniatrump #potusabroad #dgwomen

A post shared by White House Wardrobe (@whitehousewardrobe) on May 26, 2017 at 5:27am PDT