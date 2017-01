FOTO: Ste vedeli, čigava vnukinja je ta mladenka?

Ljubitelji Hollywooda in sveta zabave so najbrž podrobno spremljali podelitev zlatih globusov, a mnogi se najbrž sploh niso zavedali, da je bila med nominiranci za vlogo v miniseriji nominirana tudi 27-letna vnukinja pokojnega kralja rokenrola Elvisa Presleyja, Riley Keough.

Mlada igralka, ki je nastopila v drami The Girlfriend Experience, je hči Lise Marie Presley in Dannyja Keougha ter vnukinja Priscille in Elvisa Presleyja.

Mnogi so prepričani, da je Riley kopija dedka Elvisa. Po njem je očitno podedovala kar nekaj obraznih potez. Kot največjo podobnost je portal Woman´s Day izpostavil oči, skrivnosten nasmeh in celo linija rasti las.