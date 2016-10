FOTO: Sta to Clintonova? Ne! To je slavni parček na noč čarovnic

Izvirna maska slavnega para Orlanda Blooma in Katy Perry, ki je posnemal še slavnejši par Billa in Hillary Clinton, je navdušila javnost in njuna fotografije je hitro preplavila splet.

To je bila njuna izbira za letošnjo preobrazbo v noči čarovnic, ki je čez lužo in tudi pri nas vedno bolj popularna. Več ur je nastajala maska tako enega kot drugega, vse skupaj pa sta delila tudi na družabnih omrežjih.