FOTO: Srbija o Mireli! Oralno, groba penetracija, to je čista pornografija

Zlogalasni seks Milutina Radosavljevića Mili in Mirele Lapanović je pri nas trenutno ena najbolj vročih tem. V isti sapi s posteljno akcijo v srbskem resničnostnem šovu parovi se omenja tudi alkohol, izguba spomina, posilstvo ... Vse je pripelajalo tako daleč, da Mirelin zaročen Andrej Laharnar grozi s tožbo produkcijski hiši Happy TV, kamor naj bi vdrla celo policja .

Kakor koli že, Mirela je v Srbiji postala prava zvezda. Številni mediji o njej pišejo pompozne naslove, če da je Lapanovići »eks pred kamerami v resničnostnem šovu kot »dober dan«.

Nekateri so šli tako daleč, da so objavili posnetke celotnega Mirelinega seksa iz slovenskega Big Brotherja, kjer sta se s sotekmovalcem Markom Jovanovićem strastem predajala 15 minut. Zraven so pripisali: »Oralno in groba penetracija. To je celoten posnetek seksa Mirele iz Parov. Čista pornografija!«