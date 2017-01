FOTO: Šok v šovu »Parovi«: tri leta je grela posteljo balkanskemu zvezdniku?

Sotekmovalka Ksenije Kranjec Miljana Kulić je šokirala balkansko javnost, ko je razkrila, da je imela kar tri leta in pol razmerje z znanim srbskim pevcem Sašem Kovačićem. Med najbolj znanimi njegovimi skladbami je Temperatura, ki jo lahko pogosto slišite tudi na slovenskih radijskih postajah.

Miljana je v začetku šova povedala, da si je več let dopisovala s Kovačevićem, odhajala na njegove nastope v Niš, zdaj pa je svojo zgodbo nekoliko spremenila in razkrila, da je bila z njim celo v zvezi. »On je bil moj prvi fant, imela sem tri. Z njim sem bila tri leta in pol. Z drugim mesec dni, zdaj sem pa s Slađanom že osem mesecev. O tem nisem hotela govoriti. Velik pozdrav Sašu in njegovi družini,« je dejala Miljana.

Ksenija polije in pljune Miljano

V sceno s polivanjem pijače med oddajo v živo je bila spet vpletena Ksenija. Sotekmovalci so se iz Miljane norčevali, ona je polila Dragana, ta ji je vrnil, v vse skupaj pa se je nato vmešala še Slovenka. Miljano je polila, nato pa še pljunila.