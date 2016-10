FOTO: Šok! Takšna je Jelena brez fotošopa

Pevec Darko Lazić se je svojim sledilcem na facebooku pohvalil s fotografijo, na kateri pozira s srbsko zvezdnico Jeleno Karleuša. Mediji in kritiki pa so se že lotili priljubljene pevke in se čudili, kako je možno, da je na tej fotografiji tako drugačna kot na tistih, ki jih objavi sama. »V provokativni mrežasti obleki, pod katero nosi spodnje perilo, je Jelena dokazala, da ni tako popolna, kot je na svojem instagramu,« so zapisali na spletni strani Pulsonline in dodali, da si verjetno pevka ni obetala, da bo fotografija pristala na spletu.

Darkovi prijatelji so zapisali pod fotografijo, da se je Jelena poredila in da ima celulit. »Darko, moral bi pustiti, da Jelena obdela fotografije v fotošopu, poglej njene noge in celulit.«