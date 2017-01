FOTO: Šok: kaj si je z operacijami naredila Pamela Anderson

Ena nekdaj najbolj vročih igralk Pamela Anderson je očitno pred kratkim spet obiskala lepotnega kirurga. Gala prireditve, kjer so zbirali denar za opustošeni Haiti, se je 49-letna igralka udeležila v družbi 20-letnega sina Brandona Thomasa Leeja in vse pustila brez besed. Njen obraz je namreč povsem spremenjen in drugačen.

Pamela naj bi se poslužila injekcij, ki zgladijo gube, a se je zaradi njih njen obraz povsem spremenil. Svoje posledice je pustil tudi lifting, zaradi katerega je njeno desno oko videti manjše kot levo.

Sicer pa naj bi vroča blondinka nameravala zapustiti Ameriko in se preseliti v Evropo. Že dolga leta naj bi namreč sanjarila o stanovanju v Franciji ali Angliji.

Pamela Anderson & son Brandon Thomas Lee #pamelaanderson #brandonthomaslee #awardseason #hollywood #hollywoodstar #model #celebrity #family #redcarpet A photo posted by Olga D (@my_daily_choices) on Jan 8, 2017 at 12:39pm PST

#whathaveyoudone #pamelaanderson #omg #badsurgery #toobad A photo posted by ⒽⒾⓅⓅⒾⒺⒼⒾⓇⓁ ⓈⓊⓃⓈⒽⒾⓃⒺ (@hippiegirl_sunshine) on Jan 9, 2017 at 12:59pm PST