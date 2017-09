FOTO: Šok! To je noseča žena Mirelinega podjetnika

»To je prelepa Zorana Andrić. Noseča žena Dejana Popovića (Tigra). Kako se čudim tej lepotici! Izobražena in lepa. Prelepi so,« je zapisala Ksenija Kranjec in namignila, da ima novi ljubimec slovenske starlete Mirele Lapanović razmerje z mlado Zorano.

Da sta Zorana in Dejan zagotovo par, priča tudi profil mlade lepotice, ki je na facebooku včeraj objavila, da je Dejan njena ljubezen in sorodna duša, on pa je objavo všečkal. Zanimivo je tudi, da tako kot Mirela tudi Zorana Dejana naslavlja s kraljem.