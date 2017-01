FOTO: To so nominiranci za oskarje

Znani so nominiranci za najodmevnejše filmske nagrade oskar. Najboljše filme, igralce in druge ustvarjalce so izbrali pri Ameriški akademiji filmskih umetnosti in znanosti. Oskarje bodo podelili 26. februarja v Los Angelesu, za zdaj pa najbolje kaže romantični glasbeni drami z naslovom Dežela La La, v kateri blestita Ryan Gosling in Emma Stone. Ta film je prejel skupno kar 14 nominacij.

To so nominiranci

Najboljši film:

Emma Stone, Dežela La La. Foto: Reuters

Prihod

Greben rešenih

Manchester by the Sea

Moonlight

Lion

Fences

Za vsako ceno

Skriti faktorji

Najboljši režiser:

Denis Villeneuve – Prihod

Damien Chazelle – Dežela La La

Mel Gibson – Greben rešenih

Tom Ford – Nočne ptice

Barry Jenkins – Moonlight

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Najboljša igralka:

Natalie Portman, Jackie. Foto: Reuters

Natalie Portman – Jackie

Isabelle Huppert – Elle

Ruth Negga – Loving

Meryl Streep – Slavno neslavna Florence

Emma Stone – Dežela La La

Najboljši igralec:

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Ryan Gosling – Dežela La La

Viggo Mortensen – Kapitan Fantastični

Denzel Washington – Fences

Andrew Garfield – Greben rešenih

Najboljši stranski igralec:



Mahershala Ali – Moonlight

Jeff Bridges – Hell or High Water

Lucas Hedges – Manchester By The Sea

Dev Patel – Lion

Michael Shannon – Nočne ptice

Najboljša stranska igralka:

Viola Davis – Fences

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion

Octavia Spencer – Hidden Figures

Michelle Williams – Manchester by the Sea

Kinematografija:

Prihod

Dežela La La

Lion

Moonlight

Silence

Izvirna pesem:

Audition (Dežela La La)

Can't Stop the Feeling (Troli)

City of Stars (Dežela La La)

The Empty Chair (Jim – The James Foley Story)

How Far I'll Go (Vaiana)