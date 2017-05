FOTO: To so balkanski zvezdniški milijonarji: številke segajo do neba

Tako kot vse zvezde tudi srbski estradniki neradi odgovorijo na vprašanje kakšni so njihovi zaslužki in koliko je vrendo njihovo premoženje. Spletna stran Celebrity net worth pa je razkrila kdo so tisti, ki na blakanski estradni sceni veljajo za bogataše in koliko so vredni.

Aca Lukas

Čeprav točne številke o njegovih zaslužkih ne boste našli zlahka se neuradno govori, da je srbski pevec samo v letu 2017 zalužil okoli milijon dolarjev.

Lepa Brena

Po podatkih, ki jih je mogoče najti na spletni strani Celebrity net worth naj bi bila jugoslovanska pevka, igralka in talentirana menedžerka vredna 16 milijonov dolarjev.

Šaban Šaulić

Kot so zapisali na omejeni spletni strani naj bi Šaban Šaulič zalužil 20 milijonov v celotni karieri, v kateri je objavil okoli 30 albumov.

Dragana Mirković

Ena izmed najbolj popularnih pevk na Blakanu, Dragana Mirković naj bi bila vredna 30 milijonov dolarjev. Njena slava je prestopila tudi srbske meje, saj je popularna tudi v Bolgariji in Romuniji. Dragana je tudi lastnica satelitske televizije DM SAT.

Ceca Ražnatović

Po podatkih na spletni strnai Celebrity net wort, je največja srpska zvezda Ceca Ražnatović vredna neverjetnih 80 milijonov dolarjev.