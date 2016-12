FOTO: Smrt letos kosila kot še nikoli: to so zvezdniki, ki so se poslovili

Pri 74 letih se je za vedno poslovil nekdanji boksarski svetovni prvak Muhammad Ali. Bil je eden najbolj znanih boksarjev vseh časov in športnikov nasploh. Rodil kot Cassius Marcellus Clay, pozneje se je preimenoval po sprejetju islamske vere. Zaslovel je z zlato medaljo na olimpijskih igrah leta 1960. Svetovni prvak v težki kategoriji je postal trikrat (1964, 1974 in 1978). BBC ga je izbral za športno osebnost stoletja, sam sebe pa je poimenoval 'največji'. Bolehal je za parkinsonovo boleznijo. Foto: Press Release

V začetku leta je umrl legendarni David Bowie. Za britanskega kontroverznega glasbenika, filmskega in gledališkega igralca je bil v 70. letu starosti usoden rak. Njegov glasbeni, filmski in likovni razvoj je izrazito zaznamoval njegovo okolico. V svoji karieri je prodal več kot 140 milijonov izvodov albumov, izdal 26 albumov, revija Rolling Stone ga je uvrstila med 100 največjih umetnikov vseh časov. Foto: Press Release

V 90. letu starosti je umrl nekdanji kubanski predsednik in oče komunistične revolucije Fidel Castro. Castro se je v zgodovino zapisal kot človek, ki se je s svojim komunističnim režimom pred nosom ZDA zoperstavil 10 ameriškim predsednikom. Po podatkih kubanskih obveščevalnih agencij je med letoma 1959 in 2000 preživel 634 poskusov atentatov. Bil je navdih za revolucionarna gibanja po vsej Latinski Ameriki. Foto: Press Release

Glasbeni svet je od letos prikrajšan še za enega legendarnega glasbenika. V 58. letu starosti se je za vedno poslovil Prince, ki velja za glasbenega genija in legendo tako imenovanega novega funka. Pevec, pisec pesmi in tudi igralec je bil na glasbeni sceni pomembna osebnost skoraj 40 let. V bogati glasbeni karieri je izdal 39 albumov in prodal več kot 100 milijonov plošč. Revija Rolling Stone je Princea uvrstila na 27. mesto med 100 največjimi umetniki vseh časov. Foto: Press Release

V Kaliforniji je umrla nekdanja prva dama ZDA Nancy Reagan, žena ameriškega predsednika Ronalda Reagana. Stara je bila 94 let. Nancy je bila prva dama ZDA med letoma 1981 in 1989, pri čemer je postala ena najpriljubljenejših oseb v ZDA, čeprav je bila na začetku mandata tudi tarča ostrih kritik zaradi drage prenove Bele hiše. S svojim nastopom tako v javnosti kot tudi v zakulisju je postala tudi ena najvplivnejših prvih dam v zgodovini ZDA. Foto: Press Release

Umrl je Velimir Bata Živojinović. Odigral je več vlog kot kateri koli igralec v zgodovini jugoslovanske kinematografije in postal legenda. Nastopil je v okoli 300 filmih in televizijskih serijah, zaslovel pa je z vlogami v partizanskih filmih, v katerih je nastopal v šestdesetih in sedemdesetih letih. Vloga v filmu Valter brani Sarajevo mu je prinesla neverjetno slavo celo na Kitajskem. Foto: Press Release

Legendarni nizozemski nogometni napadalec in trener Johan Cruijff je umrl pri 68 letih. Kar trikrat je bil izbran za najboljšega nogometaša na svetu (1971, 1973 in 1974). Leta 1999 so ga razglasili za najboljšega evropskega nogometaša stoletja. Leta 1974 je Nizozemsko popeljal do finala svetovnega prvenstva, v katerem so jo premagali Zahodni Nemci. Foto: Press Release

Po kratki in težki bolezni je v 74. letu starosti umrla kraljica romske glasbe Esma Redžepova. Makedonska umetnica je bila glasbeno aktivna več kot 55 let, v Makedoniji pa velja za enega največjih glasbenih ambasadorjev svoje države. Foto: Press Release

Umrl je Bud Spencer, filmski zvezdnik, ki se ga zaradi močne in mogočne postave spominjamo iz akcijskih komedij. Star je bil 86 let. Najbolj prepoznaven je bil zaradi vlog v akcijskih komičnih filmih, ko je gledalce pred TV-zasloni in v kinematorgrafih navduševal skupaj v paru z Terenceom Hillom, s katerim je posnel, režiral in produciral 20 filmov. Foto: Press Release

Poslovil se je italijanski filozof in pisatelj Umberto Eco v v starosti 84 let. Svetovno slavo je požel z romanom Ime rože. Eden ključnih literatov 20. stoletja je bil uveljavljen tudi kot odličen znanstvenik. Z razpravami o znakih in znakovnih sistemih, ki obsegajo celoto kulturnih pojavov, si je pridobil sloves vodilnega semiotika. Foto: Press Release

Igralec Gene Wilder, ki je igral v nekaj klasičnih filmih, kot so Willy Wonka in tovarna čokolade ter komedijah Mela Brooksa, kot sta Mladi Frankenstein ter Vroča sedla, je preminil v starosti 83 let. Umrl je zaradi zapletov, ki jih je povzročila alzheimerjeva bolezen. Foto: Press Release

Poslovilo se je še eno veliko igralsko ime. Legendarna hollywoodska igralka madžarskega rodu Zsa Zsa Gabor. Diva neke že skoraj pozabljene zlate generacije Hollywooda je bila stara 99 let. Zsa Zsa je bila na vrhuncu slave v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Nastopila je v skupno več kot 70 filmih. Še bolj kot po filmskih vlogah je bila znana po svojih izjavah in pestrem ljubezenskem življenju. Poročena je bila kar devetkrat. Foto: Press Release

Za vedno je odšel tudi Leonard Cohen. Star je bil 82 let, tik pred smrtjo pa je izdal svoj zadnji album, You want It Darker. Skupaj je ustvaril 14 albumov v več kot pol stoletja trajajoči karieri, leta 1984 je napisal tudi pesem Hallelujah, ki je ena od največkrat prirejenih v glasbeni zgodovini. Foto: Press Release

Pri starosti 69 let je bitko z rakom izgubil angleški igralec Alan Rickman. Med drugim je nastopil v filmski seriji Harry Potter, kjer je upodobil profesorja Robausa Rawsa. Foto: Press Release

V starosti 93 let je umrl nekdanji generalni sekretar ZN Butros Butros Gali, na čelu te organizacije je bil med letoma 1992 in 1996. Foto: Press Release

V 69. letu starosti umrl Rick Parfitt, kitarist legendarne angleške rock zasedbe Status Quo, znane po uspešnicah Rockin' All Over the World, In The Army Now, Whatever You Want … V 50 letih obstoja je skupina Status Quo po svetu prodala več kot 118 milijonov albumov, Parfitt pa je bil njen član od leta 1967 do smrti. Foto: Reuters