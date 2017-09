FOTO: Slovenka zasenčila Meghan Markle

Britanski mediji so nestrpno pričakovali dogodek v Kanadi, kjer sta se prvič javno kot par pojavila tudi princ Harry in njegovo dekle Meghan Markle. A mnogi so bili razočarani, saj ob odprtju dogodka Invictius Games nista sedela skupaj, temveč so princa Harryja v VIP-loži posedli ob Slovenko, ameriško prvo damo, Melanio Trump, Meghan pa je sedela tri vrste niže in osemnajst sedežev stran.

Ob Meghan je sedel Markus Anderson, prijatelj, ki jo je lani predstavil postavnemu princu.

Poleg princa in ameriške prve dame sta bila v VIP-loži še ukrajinski predsednik Porošenko in kanadski predsednik vlade Justin Trudeau.

In zakaj Meghan ni sedela ob princu? Kraljevi protokol narekuje, da Meghan na uradnih dogodkih ne sme sedeti ob princu, če nista zaročena.

Melania Trump se je pred dogodkom sestala s kanadskim predsednikom vlade in tudi z britanskim princem. To je bil prvi samostojni obisk ameriške prve dame, ki je tudi tokrat navdušila s svojo izbrano garderobo. Nosila je hlačni kostim modne hiše Dior.