FOTO: Slovenca glavni zvezdi Melaniine selitve v Belo hišo

Fotografi so v objektiv ujeli ameriško prvo damo Melanio Trump in njene starše, ki so s helikopterjem prileteli na zelenico pred Belo hišo.

Seveda se postavlja vprašanje, ali gre samo za ogled novega domovanja njune hčerke, ali pa se bosta tja morda preselila tudi njena oče in mama. Po zadnjih informacijah starša prve dame, Amalija in Viktor, vseeno ne bosta zamenjala trenutnega doma.

Kot je znano, slovenska dedek in babica skrbita za svojega vnučka Barrona v stanovanju Trumpovega stolpa, vikende pa preživljata skupaj z družino Trump na jezeru Mar-a-Lago ali pa v Trumpovem golf klubu v Bedminstru v New Jerseyju.

Kako je Melania obelodanila svojo selitev v Belo hišo, preverite tukaj .