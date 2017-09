FOTO: Slavni in bogati očetje ujeti

Poletje se izteka in znani očetje, ki se že pripravljajo na delovno jesen, izkoriščajo zadnje proste trenutke za preživljanje prostega časa z družino, posebej s prvorojenkami, na katere so, se vidi, še kako ponosni.

Po zajtrk za mamico in sestrico

Ryana Goslinga (36) so pred kratkim ujeli, ko se je navsezgodaj zjutraj skupaj z dveletno Esmeraldo odpravil v bližnjo trgovino po zajtrk in kavo. Mamica Eva Mendes (43) in enoletna Amada sta družinska člana medtem čakali doma. Ryan o zasebnem življenju v javnosti skoraj ne govori, občasno pa novinarjem le uspe izvleči iz njega kakšno ljubko podrobnost. Denimo, da je živeti s tremi lepotičkami, kot bi živel v nebesih.

Ryan Gosling je z Esmeraldo skocil po zajtrk. Foto: Profimedia

Na kolesarskem izletu

Vin Diesel (50) je devetletno hčerko Hanio peljal na izlet s kolesom v Centralni park v New Yorku. Oče in hči sta pritegnila pozornost z vožnjo v tandemu, ki jima je šla odlično od rok. Hania je najstarejši otrok, ki ga ima igralec z mehiško manekenko Palomo Jimenez – sin Vincent je dve leti mlajši, hčerka Pauline​ pa je stara dve leti. Hania ima z očetom veliko skupnega – tako kot on se navdušuje nad borilnimi veščinami in pridno trenira jiu-jitsu in judo.

Vin Diesel in Hania sta v Centralnem parku. Foto: Profimedia

Filmsko popoldne

Ben Affleck (45) se je z 11-letno Violet odpravil v kino. Med potjo sta se držala za roke, klepetala in se smejala ter na splošno dajala vtis, da se odlično razumeta. Bena je prav Violet pred časom spravila v rahlo zadrego, ko je ob njegovem prejemu nagrade za človekoljubno dejavnost prav nič pod vtisom dejala novinarjem, da mamica (Jennifer Garner) že ima eno takšno priznanje. Ben in Violet sta si predstavo ogledala sama, osemletna Seraphina in petletni Samuel sta ostala doma.



Ben Affleck je 11-letno Violet odpeljal v kino. Foto: Profimedia

