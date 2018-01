FOTO: Skrajni ukrep: v tej vili ne bo nakita

Selitev resničnostne zvezdnice Kim Kardashian in glasbenega mogula Kanyeja Westa v prestižno vilo je vse bliže. Po obnovi, ki je trajala več let, naj bi se zvezdnika vsak čas preselila v nov dom, v katerem pa bodo menda veljala posebna pravila. V njem namreč ne bosta hranila svojega razkošnega in pregrešno dragega nakita. Povod za to naj bi bil predvsem neprijeten dogodek v Parizu, ko so neznanci v hotelski sobi oropali zvezdnico, zaradi česar naj bi še danes trpela hude travme.

Kardashianova naj bi s tem želela nepridipravom sporočiti, da doma nima nič, kar bi bilo vredno ukrasti. Njun nakit naj bi hranili nekje drugje, kjer je zagotovljeno 24-urno varovanje. Prav tako pa naj bi bili varnostniki ves čas prisotni tudi ob poslopju na Hidden Hillsu, kjer stoji novi dom družine Kardashian-West.

Ameriški tabloidi še dodajajo, da si Kim po ropu nakit za dogodke izposoja in ob teh priložnostih ne nosi več svojega.