FOTO: Škandali, ki so pretresali svet slavnih

Takšni in drugačni škandali so letos pretresali Hollywood, največji negativec pa je zagotovo producent Harvey Weinstein (65), saj ga je več žensk obtožilo posilstva in spolnega nadlegovanja. Afera iz dneva v dan dobiva vedno večje razsežnosti, saj se oglašajo nove in nove ženske, prekipelo pa je tudi Weinsteinovi ženi, ki je dejala, da ga zapušča.



Huda napaka



Nihče se ni začudil, ko sta igralec Warren Beatty in Faye Dunaway za najboljši film 89. podelitve oskarjev razglasila Deželo La La. Ta je še pred podelitvijo veljala za favorita, nominirana v 14 kategorijah pa je pred razglasitvijo za najboljši film pobrala že pet oskarjev. A izkazalo se je, da najprestižnejši zlati kipec večera le ni njen – po razjasnitvi zmešnjav z ovojnicami je ta romal v roke ustvarjalcev filma Mesečina v režiji Barryja Jenkinsa.

Okrvavljena Trumpova glava



Zagrizeno nasprotnico ameriškega predsednika Donalda Trumpa, 56-letno komičarko Kathy Griffin, je spet krepko zaneslo. Po spletu je namreč zakrožila fotografija, na kateri v rokah drži okrvavljeno Trumpovo glavo. Pozneje se je za svoje dejanje opravičila.

Skok čez plot



Hollywoodski lepotec Ben Affleck ima za seboj naporno leto, vendar zgolj in le po svoji krivdi. Jennifer Garner, s katero ima tri otroke, ga je zaradi nezvestobe vrgla skozi vrata, Ben pa je uteho našel v objemu svetlolase producentke Lindsay Shookus. S to se je zapletel v času, ko je še živel z Jennifer, zato so ga ameriški mediji razglasili za eno največjih zgub leta 2017.



Še en spolni škandal



Na vrsto je prišel tudi igralec Kevin Spacey (58), o katerem že več deset let krožijo takšne in drugačne govorice. Oglasil se je namreč 46-letni Anthony Rapp, ki je povedal, da ga Kevin spolno nadlegoval že pred 32 leti. Spacey se je opravičil, nato pa priznal, da je dolga leta skrival, da je gej.



Sporni oglas



Manekenka Kendall Jenner je z oglasom za Pepsi dvignila nemalo prahu. Oglas, s katerim se po mnenju mnogih norčuje iz protestov proti policijskemu nasilju, so hitro umaknili, od Kendall pa so gledalci zahtevali, da se opraviči. Tega ni storila, je pa menda sestri Kim Kardashian potarnala, da je storila veliko napako.