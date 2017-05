FOTO: Škandal! Takšna se je Melania pojavila pri Arabcih

Donald Trump in njegova prva dama, Melania, sta z obiskom v Savdski Arabiji, ki je prva postaja na njuni osemdnevni turneji v tujini, dvignila nemalo prahu. No, če smo natančnejši, prah je dvignila Melania, in sicer zaradi svoje oprave. Vedno od glave do peta urejena prva dama ZDA se je tokrat na letališču v Rijadu pojavila v črnem kombinezonu, kar ni nič nenavadnega, a njeni lasje so prosto plapolali v vetru, prav tako pa si las ni zakrila niti med srečanjem z gostitelji.

Po pristanku je zakonca Trump sprejel savdski kralj Salman. Enako kot Melania je leta 2015 storila tedanja prva dama Michelle Obama, zaradi česar pa jo je Trump tedaj kritiziral, češ da je užalila gostitelje. Očitno se mu sedaj ni zdelo potrebno spoštovati islamskih pravil, prav tako si las ni zakrila niti njegova hči Ivanka, ki jo na potovanju spremlja mož Jared Kushner.

No, naj naštejemo le nekaj dejstev in pravil, po katerih je znana Savdska Arabija: provokativno oblečene ženske krivijo za potrese, prešuštnice žive zakopavajo, ženska je v javnost dovoljeno le v burki, ki so zadnja leta lahko okrašene s kristalčki ali dizajnersko obrobo. Razlikovanje med spoloma je ostro – že na letališču vas pričaka znak »čakalnica za ženske« in »molilnica za ženske«. Prav tako ženske v Savdski Arabiji ne smejo voziti avtomobila.