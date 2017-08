FOTO: Škandal kot ga ne pomnimo! Intimni deli Lindsey Vonn na ogled vsem

Splet so preplavile fotografije gole smučarske zvezdnice Lindsey Vonn iz časov, ko je še bila v zvezi z golfistom Tigerjem Woodsom. Te so zelo nazorne, smučarka je na njih v takih in drugačnih izzivalnih položajih. Skupaj je na ogled okrog 25 fotografij.

So jih ukradli iz telefona?

No, smučarkin nekdanji partner je na njih precej bolj zadržan, je pa poročanju tujih medijev že najel odvetnike, ki morajo ugotoviti, kako so sporne fotografije našle pot na splet. Menda naj bi hekerji vdrli v telefon Lindsey Vonn in tako prišli do njih.