FOTO: Severina iz grdega račka v lepotico

Pri 45 letih je videti več kot odlično, a vsa lepota ji ni bila položena v zibko. Leta 1990, potem ko je zmagala na zagrebškem festivalu in jo je odkril Zrinko Tutić, je bil njen videz precej povprečen in kljub simpatičnosti bi se le malokdo obrnil za njo na cesti. Da Tutić vidi v njeni hčerki bodočo zvezdo, ni mogla verjeti niti mama, ki je uglednemu glasbeniku v slušalko nejeverno dejala: »Je to tisti Zrinko ali nas nekdo zaj***?«

Najočitnejša razlika v videzu mlade in sedanje Severine je nos. To je tudi edina lepotna operacija, ki jo je pevka javno priznala, a zatrjuje, da so bili razlogi zanjo zdravstvene narave. Precej ožje kot danes so bile tudi njene ustnice, ki jih zdaj pomlajuje in polni s hialuronsko kislino. Nasmeh pri njenih 17 še ni bil tako očarljiv: hollywoodski nasmeh, s katerim se pohvali danes, se je rodil šele ob rednih obiskih zobozdravnika.

Nekateri menijo, da si je pevka dala povečati tudi prsi, saj je njena številka modrčka danes občutno večja od tiste, ki jo je nosila kot mladenka. Splitčanka naj bi si pred kratkim dala operirati tudi veke. Goste obrvi, ki so bile njen zaščitni znak v zgodnji mladosti, je oblikovala v tanki črtici, pri tej obliki pa vztraja tudi danes.

Pevka je z leti spremenila tudi slog oblačenja. Ohlapna oblačila iz mladih let so izginila, menda tudi zaradi izklesane postave, ki jo je pridobila z rednimi obiski telovadnice.

Severina je v besedilu pesmi Silikoni izrazila svojo naklonjenost do lepotnih popravkov, kadar jo novinarji vprašajo kaj o tem, pa vseeno trmasto molči. »Mislim, da se tega vprašanja ne bi smelo zastavljati že iz vljudnosti! Kot bi te nekdo spraševal o popravilu zob,« je pred časom odgovorila na vprašanje, ali ima silikonske vsadke.