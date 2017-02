FOTO: Sestra prve dame Melanie objavila fotografije iz otroštva

Prva dama ZDA Melania Trump po izvolitvi moža Donalda za predsednika države gotovo preživlja z njim manj časa, vendar se lahko potolaži z zaupnico. Njena sestra Ines Knauss namreč živi le malo stran od nje, znanci pa pravijo, da sta že dolgo let zelo dobri prijateljici.

»Zelo sta si blizu,« je povedala Audrey Gruss za New York Post. »Ines se mi je zdela prisrčen in zelo kreativen človek.« Ines se sicer ne pojavlja tako pogosto v časopisih kot njena sestra, kjub temu pa so novinarji ugotovili, da je tudi ona lepotica. Nekaj informacij so zbrali na njenem facebooku, na katerem objavlja predvsem ustvarjalne utrinke, opazi pa se tudi ljubezen do mlajše sestre. Melania se namreč večkrat pojavi v njenih objavah, med drugimi so na ogled tudi njene otroške fotografije.

Ines je menda zelo zaščitniška do svoje mlajše sestre in se ji je večkrat postavila v bran, ko so nekateri znanci in mediji širili neresnične govorice o njej, vsi, ki so družino spoznali, pa pravijo, da je vez med sestrama res zelo močna.