FOTO: Seksi in napol gola! To je hči, na katero je Trump najmanj ponosen

Lahko bi rekli, da mlajša hčerka Donalda Trumpa, Tiffany (23), privlači še več pozornosti ameriških medijev od starejše Ivanke. Hči novega ameriškega predsednika se je sicer rodila v propadlem Trumpovem zakonu z igralko Marlo Maples, zaradi katere se je ločil od Čehinje Ivane, sicer Ivankine mame.

Tiffany je dokončala študij sociologije in urbane kulture, med njene prijatelje pa se šteje veliko pripadnikov t. i. ameriške elite. Njene fotografije boste našli tudi na instagramu s pomenljivim naslovom Bogati otroci z instagrama, do očetove predsedniške kandidature pa je pogosto objavljala vroče fotografije z zabav. Preteklo leto je začela zvezo z 21-letnim študentom programiranja in demokratom Rossom Mechanicom, ki je, zanimivo, v predsedniški tekmi podpiral Hilary Clinton.

V času študija je Tiffany je delala pri znani reviji Vogue, celo poskusila s pevsko kariero, a je njen prvi singel ostal neopažen. Sodelovala je na modnih revijah, a ji tudi na tem področju ni pretirano uspevalo. Je pa oče Trump nekoč izjavil, da je »ponosen na vse svoje otroke, le na Tiffany malo manj«.

