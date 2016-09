FOTO: Se spomnite oktomame? Taka je danes

Leta 2009 so svetovni mediji poročali o Nadyi Suleman, ki je pričakovala kar osem otrok, doma pa jih je že imela šest. »Oktomama«, kot so jih poimenovali mediji, ni najbolj ponosna na svojo preteklost, saj je v zadnjih nekaj letih počela marsikaj, da je preskrbela družino. Med drugim je posnela pornofilm, zasvojena je bila z zdravili, delala je kot striptizeta in otroke izpostavila kameram. Temačna leta so za njo, je povedala v intervju za Daily Mail, saj je pod nadzorom zdravnikov začela jemati pomirjevala in postala veganka.

Oktomama je priznala, da je odpustila menedžerja, poiskala pomoč psihoterapevta, ob tem pa se je morala soočiti s smrtjo matere. Eden od osmerčkov ima več motenj, dva otroka sta avtista, in čeprav ima zaradi težavne nosečnosti hude bolečine v hrbtu, se Nadya ne preda.

Še vedno prejema finančno pomoč, poiskala si je službo kot družinska terapevtka in skrbi za svoje otroke.

Even the big kids joined in the cause! #HelpingOthers #FitFamily #HealthyLifestyle A photo posted by Solomon Family (#mom) (@nataliesuleman) on Sep 11, 2016 at 11:15pm PDT