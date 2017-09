FOTO: Še malček je, pa že sije na koledarju, a je posebne krvi

Najbrž vsi starši vsaj od začetka navdušeno fotografirajo svoje otroke, da bi ujeli vse njihove pomembne mejnike, in nič drugače ni s kraljevimi družinami.

Fotografijo, ki so jo v Butanu uporabili za koledar za september, je namreč posnel kar ponosni očka, kralj Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, mali princ pa je seveda spet požel občudovanje in simpatije ne samo domačega ljudstva, temveč privržencev po vsem svetu.



Kako tudi ne, simpatični malček, star leto in sedem mesecev, na posnetku stoji, pred sabo stika zaliti ročici in se prikupno nasmiha, odet pa je v tradicionalno butansko oblačilo z broško, na kateri so njegovi starši.



Butanski kralj je skupaj z ženo v nasprotju s pričakovanji precej dejaven na družabnih omrežjih, prek profila na facebooku obveščata javnost o svojih obveznostih, življenju v palači ter predvsem sinu, kronanem princu Jigmeju Namgyelu Wangchucku, tam sta objavila tudi zadnje njegove fotografije.



»V veliko veselje nam je spremljati, kako hitro naš mali princ odrašča, in veseli smo, da se že udeležuje kraljevih dolžnosti,« so zapisali v agenciji, ki izdaja koledar. Mimogrede, gre za gregorijanskega in butanskega, ki se ravna po luni. Njegova fotografija je bila na njem vsak mesec, odkar se je 5. februarja lani rodil, na nekaterih je bil z mamico, očetom ali med obiskom ljudstva, izjema je le minuli mesec, ko so nanj dali fotografijo treh slonov, ki pijejo vodo.