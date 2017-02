FOTO: Še en družinski član

Visoko noseča Tori Spelling z možem Deanom McDermottom pričakuje petega otroka. Parček ima že devetletnega Liama, osemletno Stello, petletno Hattie in štiriletnega Finna, marca pa naj bi prijokal na svet najmlajši član družine.



Igralka je svoj že precej velik trebuh pred kratkim pokazala sledilcem na spletnem portalu instagram in se pohvalila, da malček v trebuhu pridno brca, medtem ko ona na televiziji spremlja prvenstvo v ameriškem nogometu superbowl. Tori in Dean tokrat pričakujeta fantka.



Poleg četverice otrok in enega na poti je družina pred kratkim postala bogatejša še za enega člana. V hišo v Calabasasu v Kaliforniji, ki sta jo zakonca najela v zadnjem mesecu, se je naselil nov hišni ljubljenček, prašiček, ki so ga poimenovali Nutmeg, kar v prevodu pomeni muškatni orešček. Tori je sicer znana kot velika ljubiteljica živali. Družina ima doma tudi pse in mačke, občasno pa ponudi začasni dom zapuščenim živalim.



Družinski dom, za katerega vsak mesec odštejejo vrtoglavih 7500 dolarjev najemnine, je precej razkošen. Razprostira se na 1188 kvadratnih metrih, ima pet spalnic in štiri kopalnice ter bazen, savno, telovadnico in medijsko sobo.