FOTO: Saša E. ubežala Harveyju

Te dni se je Saša Einsiedler vrnila iz Združenih držav Amerike, kjer si je med drugim s svojim dragim Andrejem ogledala tudi popoln sončev mrk. Pravi, da je še kar pod vplivom tega izjemnega dogodka, ki človeku da misliti. Mrk je doživela kot priložnost za spremembo, »saj v temi ugasne staro in se rodi novo, tisto, kar si želimo,« pravi Saša in dodaja, da je bila vsa pot po ZDA obarvana tudi glasbeno, od bluesa v New Orleansu pa jazza ob Armstrongu, Elvisa v Memphisu, countryja v Nashvillu do jazza v Chicagu. In seveda v duhu notranje rasti, ko se zaveš, kako lepo živimo pri nas ter da si mnogo ljudi po svetu želi podobnih stvari. Predvsem tega, da živimo v miru in smo sprejeti drug ob drugem. Ni pomembna barva kože, zvrst glasbe, ki jo poslušaš, ne spolna usmeritev, nič, pravi Saša Einsiedler, ki je orkanu četrte stopnje, Harveyju, ubežala za kak dan ali dva.



Če si naravnan pozitivno, skrbiš zase in ne jamraš ob vsaki malenkosti, so to pravzaprav čudovita leta

Vsestranska Saša, nekoč televizijska voditeljica, danes pa komunikacijska trenerka in mentorica za osebni uspeh, si je letos roko podala tudi z abrahamom, in kot je zaupala Bulvarju, je ta prelomnica ni kaj dosti pretresla. »Slišala sem ogromno različnih pripomb na to, kako se po petdesetem vse spremeni, kako te začne vse boleti, da postajaš betežen. Ampak mislim, da je to eno samo izgovarjanje. Če živiš tako, da si naravnan pozitivno, da skrbiš zase in ne jamraš ob vsaki malenkosti, mislim, da so to pravzaprav čudovita leta. Ravno prav človek že doživi, da se mu fučka za to, kaj si o njem mislijo drugi, druži se z ljudmi, ki so mu všeč, in si mnogo več upa. Tudi reči komu ne.«

In prav zato, ker se Saša rada druži z ljudmi, ki so ji pri srcu, se je odločila, da bo svoj rojstni dan praznovala s tistimi, ki jih ima rada. Zaupala nam je še, da po praznovanju in počitnicah spet načrtuje delovno jesen, vsakih 14 dni bo imela prek spleta brezplačna predavanja o osebni uspešnosti in samopodobi (o čemer je napisala knjigo), piše pa že novo in pripravlja delavnice. Kot pravi: »Ko enkrat poznaš številčno kombinacijo na ključavnici, jo lahko odpre kdor koli. Uspeh je dosegljiv za vsakogar, ki to kombinacijo pozna, in škoda je vsakega od nas, ki ne seže po teh preprostih orodjih za doseganje osebnega zadovoljstva!