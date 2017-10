FOTO: Sama lepota jo je, katera je lepša, princesa mati ali hči

Jordanska kraljica​ Rania že od nekdaj slovi kot ena najlepših žensk na svetu, po njenih stopinjah pa stopata tudi njeni hčeri, sploh starejša, ki je velika modna navdušenka. Konec tedna sta obe z le dnevom razlike praznovali rojstni dan, Iman 21. in Salma 17. Ob tej priložnosti je kraljica na svojem profilu ​na instagramu objavila čudovito družinsko fotografijo in dekletoma zaželela vse najboljše, na portretu pa sta Rania in Iman videti bolj kot sestri, ne mama in hči.

635 milijonov evrov premoženja ima jordanska kraljeva družina, kralj Abdul pa si je letos prislužil celo naziv najbogatejše politične osebnosti na svetu.

Tudi sicer sta si 21-letnica, ki študira na ameriški univerzi Georgetown, in kraljica zelo blizu in Iman, ko si le lahko vzame čas od študijskih obveznosti, se z mamo že udeležuje različnih uradnih dogodkov. Je tudi navdušena športnica in ob koncu šolanja na akademiji v Amanu je prejela celo priznanje za najboljšo žensko športnico svoje generacije. Nato je šla po stopinjah starejšega brata in se vpisala na omenjeno univerzo v Georgetownu, kjer je princ Husein diplomiral iz mednarodne zgodovine. Veseli jo moda in vsak uradni dogodek izkoristi, kot bi bil njena modna pista. Poleti je tako očarala na odprtju konference Medef v Parizu, kamor je spremljala mamo. Obe sta si za to priložnost nadeli belo obleko. Kraljičina je imela zanimiv vratni izrez, princesina pa rdeč detajl okoli pasu. Fotografi so ju ves čas oblegali, česar pa sta mama in hči že vajeni. Ne le na uradnih dogodkih, paparaci so jima za petami tudi na ulici, med povsem običajnimi opravki. Tako je jasno, da je princesa Iman naravna lepotica, saj je enako dobro kot v dizajnerskih oblačilih videti tudi v čisto navadnih oguljenih kavbojkah in beli majici s kratkimi rokavi.

Da kraljica in princesa ne zapravljata brezglavo za vedno nova in draga oblačila, veseli predvsem Jordance, ki so še kako ponosni na svojo kraljico in njeno družino. Kljub temu je kraljeva družina doživela že precej neprijetnih groženj, med katerimi je najbolj grozljiva zagotovo tista izpred 17 let. Med počitnikovanjem v Grčiji je kralj Abdul od obveščevalne službe prejel obvestilo, da naj bi Al Kaida načrtovala njegov atentat. Na jahto, s katero je po otokih plula kraljeva družina, naj bi namestili eksploziv, a to k sreči ni bilo res.