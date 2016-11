FOTO: S to fotografijo je razbesnela oboževalce

Pevka Mariah Carey je na instagramu objavila fotografijo s praznovanja zahvalnega dne in zgolj z eno potezo razjezila na tisoče oboževalcev, ki ji sledijo na tem družabnem omrežju.

Pozirala je namreč v beli majici z globokim dekoltejem, v rokah pa je držala pito in smetano. Že hiter pogled na fotografijo pa razkrije, da ni vse tako, kot bi moralo biti. Pevka očitno ni preveč vešča »popravljanja« fotografij, saj je njena leva roka nenavadno tanka in zavita, prav tako se na ogledalu za njo vidijo krivine okvirja ter kuhinjskih omaric. Podobno se je zgodilo tudi z njeno edsno nogo, ki je nenavadno ukrivljena.

In kako so se na to odzvali oboževalci? »Nekdo bi ji moral povedati za te krivine,« pravi eden od njih, drugi pa meni, da bo to najslabši 'fotošop' vseh časov. Nekateri se sprašujejo tudi, zakaj pevka to počne, saj so obline lahko zelo privlačne, sploh pa njene, saj jih zna nositi: »Odrasti že enkrat.«