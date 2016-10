FOTO: S to fotografijo je Jennifer Aniston razjezila oboževalce

Slavna prijateljica Jennifer Aniston, ki je zaslovela z vlogo Rachel v priljubljeni seriji Prijatelji je z nedavno objavo na Instagramu dvignila veliko prahu. Na sliki namreč v zasebenem letalu v roki drži zajeten kupček denarja zraven pa je zapisala: »Tisti občutek, ko v denarnici najdeš nekaj denarja na katerega si že pozabil!«

Njeni sledilci so ogorčeni, saj so komentar in sliko dojeli kot posmeh vsem, ki jim v življenju ni dano takšno blagostanje kot Anistonovi.