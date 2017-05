FOTO: Rekli so ji kraljica silikonov. Danes je videti takole

»Zadovoljna sem z videzom,« je dejala popolnoma spremenjena Tijana Đuričić. Nekdaj so ji rekli kraljica silikonov, a danes to nikakor ni več. Vrnila se je k bolj naravnemu videzu, brez ličil in solarija. A tudi ta sprememba sledi modi. Pravi, da silikoni niso več in niti ji niso več všeč.