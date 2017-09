FOTO: Razvratne zabave in naga dekleta divjega Hefnerja

Hefner z zajčico in igralko Carmen Electra. Foto: Getty Images

Hugh Hefner in njegovo dolgoletno dekle Holly Madison. Foto: Getty Images

Hefner s torto hrani Cathi O'Malley, družbo jima delata Kimberly Stanfield in Katie Lohmann. Foto: Reuters

Hefner in njegovih šest deklet – Sheila Levell, Izabella St. James, Zoe Gregory, Holly Madison, Bridget Marquardt in Cristal Camden. Pisalo se je leto 2003. Foto: Reuters

Hugh Hefner je bil človek, ki je dal besedi playboy povsem nov pomen. Oče revije Playboy in moderne erotike je nedolžnost izgubil šele pri 22 letih, vendar je v svojem dolgem in zanimivem življenju spal z več kot tisoč lepoticami.

Nekatere med njimi so predstavnikom sedme sile izdale, da je bil Hugh precej slab v postelji, vendar pa se, po fotografijah sodeč, nikoli niso otepale njegove družbe. Poročen je bil trikrat, v osemdesetih je imel sedem deklet hkrati, njegova zadnja srčna izbranka, ki je bila ob njem v času smrti, pa je bila 31-letna Crystal Harris.

V galeriji smo zbrali nekaj fotografij z različnih zabav, ki se jih je udeleževal Hefner, tiste najbolj vroče in divje pa so se zagotovo odvijale v njegovem dvorcu, ki ga je pred kratkim prodal, a se je z novim lastnikom dogovoril, da bo tam živel do svoje smrti.

