FOTO: Razkrivamo, kakšne prihodke ima Mirelin Andrej

Andrej Laharnar je v teh dneh dobesedno čez noč (spet) postal ta hip najbolj znani slovenski rogonosec, ko je njegova zaročenka Mirela Lapanović po sobotni zabavi pred kamero preživela vročo noč z Milijem, ne posebno visokoraslim ali karizmatičnim srbskim prijateljem iz šova.



Slovenska starleta Mirela, ki je po zmagi v Popovem resničnostnem šovu Big Brother, v katerem je Andreju z veliko bolj postavnim in čednim pa tudi desetletje in več mlajšim Markom prvič nataknila roge pred vso Slovenijo, je na začasnem delu v Srbiji, v tamkajšnjem šovu. Doma se je rada hvalila in pohvalila, kak uspešen poslovnež da je njen Andrej in kako da je bogat.



Pa smo pokukali v javno dostopne evidence, da bi ugotovili, kaj Andrej sploh počne. Evidenca Gvin razkriva, da je Andrej desetodstotni lastnik podjetja Kovinoplast Laharnar, ki je registrirano za dejavnost proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas. Očitno gre za družinsko podjetje, saj si lastništvo delijo štirje Laharnarjevi, po deset odstotkov imata Andrej in Helena, po 40 pa Miloš Laharnar in Dragica Kovačič Laharnar. Vendar Andrej v podjetju, v katerem je zaposlenih pet ljudi, nima kakšne vidnejše vloge. Do leta 2009 je bil direktor Miloš, potem je vajeti prevzela Dragica, Miloš pa je postal prokurist. Po naših neuradnih informacijah gre za družinsko podjetje, ki ga vodita mati Dragica in oče Miloš. Podatki Ajpesa kažejo, da so lani ustvarili 566.000 evrov čistih prihodkov iz prodaje, za blago in storitve so porabili 323 tisočakov, prikazali pa so dobrih 27.000 evrov čistega dobička. Andrej, vsaj sodeč po uradnih podatkih, torej ni bogvekako bogat.