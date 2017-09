FOTO: Razkošje smučarskih zvezdnic, tako si je privoščila nekdanja rivalka Tina Maze

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je ženska, ki je vedno v akciji. Ne le na belih strminah, dejavna je tudi na nepremičninskem trgu, kjer se menda odlično znajde. Ameriški mediji namreč poročajo, da je na odlični poti, da postane prava nepremičninska tajkunka. Pred kratkim je namreč v San Fernandu v Kaliforniji kupila luksuzno hišo, za katero je odštela dva milijona evrov.

Hiša, ki je bila zgrajena leta 1937, ima štiri spalnice, pet kopalnic, lastno ulico z drevesi, vinsko klet, ogromno delovno sobo, bazen, zunanjo kuhinjo in žar. Snega na tem območju sicer ni, a verjamemo, da Lindsey to po več mesecih priprav, treningov in tekmovanj pride še kako prav.