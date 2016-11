FOTO: Prvič po ločitvi: Brad se je v javnosti pokazal s to lepotico

V zadnjih mesecih je v medijih odjeknila presenetljiva novica, da se hollywoodski sanjski par »Brangelina« ločuje. Njun razhod pa ni bil ne miren ne prijazen, predvsem zaradi obtožb, da je Brad fizično obračunal s svojim sinom. Priljubljeni igralec naj bi bil zaradi bitke za skrbništvo nad njunimi otroki popolnoma strt, očitno pa se počasi spet postavlja na noge.

Prvič po ločitvi se je namreč pokazal v javnosti, s seboj pa je imel novo lepotico. Na zasebno projekcijo filma Moonlight je prišel v družbi Julie Roberts, oboževalci pa so opazili, da sta bila oba nasmejana in zelo sproščena. Kljub temu pa nekaterim ni ušlo, da je Brad očitno shujšal, pripomnili pa so celo, da so kljub nasmešku na ustnicah njegove oči polne žalosti.