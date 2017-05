FOTO: Prve fotografije strte zvezdnice po napadu

Samomorilski napad v Manchestru, v katerem je umrlo 22 ljudi, poškodovanih pa je 59, je hudo pretresel glasbeno zvezdnico Ariano Grande, saj se je tragedija zgodila po njenem koncertu.

Triindvajsetletna Ariana je odpovedala evropsko turnejo in se vrnila na Florido k družini, ameriški mediji pa so objavili prve fotografije strte zvezdnice, ki je menda še vedno v šoku.

Na letališču v Boci Raton, kamor je prispela z zasebnim letalom, jo je pričakal partner Mac Miller. »Počakal jo je ob vznožju stopnic. Videti je bila odsotna, kot bi prej jokala. Objela sta se, nato pa odšla domov,« poročajo. Ob Ariani je bila tudi njena mati Joan, ki je bila prav tako na koncertu v Manchestru.

»To je tako zelo žalostno. Ariana ima rada svoje oboževalce in je povsem strta in obupana. Ne more verjeti, da se je to zgodilo. Trenutno si želi biti s svojo družino,« je povedal neimenovani vir.