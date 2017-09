WASHINGTON – Ameriška prva dama Melania Trump je prvič vrtnarila na vrtu Bele hiše.



Gre za kuhinjski vrt, tradicijo, ki jo je uvedla njena predhodnica v ameriški rezidenci, Michelle Obama.

Žena ameriškega predsednika je na roki nataknila rdeči rokavički in sadila ter zalivala. Družbo so ji delali člani fantovskega in dekliškega kluba v Washingtonu.